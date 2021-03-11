عمارة مديرًا للمياه والصرف الصحى بكفر الزيات

أصدر المهندس عادل عطية رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية، قرارا بتعيين المهندس خالد عمارة، مديرا لفرع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بكفر الزيات.وشغل عمارة، عدة مواقع بالشركة سابقا منها مسئول بإدارة الدعم الفني بالشركة بطنطا ونائب لمدير فرع شركة مياه الشرب بكفرالزيات ومدير لفرع بسيون سابقا.كما قرر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية تعيين المهندس محمد سمير نائبا لمدير فرع الشركة بكفر الزيات، بجانب عمله مديرا لإدارة الصرف الصحي بكفرالزيات