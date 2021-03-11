مركز المحروسة يعقد أولى جلسات الحوار حول «أدوات التواصل والمساءلة»

عقد مركز المحروسة أولى جلسات الحوار حول "أدوات التواصل والمساءلة بين المجتمع والبرلمان"، تحدث فيها النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول دور البرلمان في فتح قنوات الاتصال بين المواطنين وصناع ومتخذي القرار.واستعرض عبد العزيز، تطور التاريخ البرلماني وأهم محطاته فيما يخص تعزيز مشاركة المجتمع في عملية صناعة القرار العام وتوقف كثيرًا عند دور البرلمان الحالي، واصفًا إياه بالمنحاز لمصالح المجتمع إلى جانب دعمه لخطط التنمية والتطوير التي تشهدها مصر حاليًا.وأكد عبدالعزيز، وجود خطة برلمانية تدعمها كل قيادات مجلس النواب بدعم التعاون والشراكة مع منظمات المجتمع المدني الحقوقية والتنموية لتحقيق الأهداف الوطنية الخاصة بالاستقرار والتنمية وضمان حقوق الإنسان، وذلك في إطار علاقة البرلمان بمنظمات المجتمع المدني.كما أشاد المشاركين بتجربة وجود تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين كمنصة مستقلة وبيت خبرة لتطوير المهارات القيادية للشباب من مختلف الأحزاب والكيانات السياسية إلى جانب كونها نافذة لصناعة جيل جديد من السياسيين المهمومين بقضايا الوطن وهو ما ينعكس إيجابيًا على تطور الحياة السياسية والمدنية المصرية.وشارك في الجلسة مجموعة من قيادات المجتمع المدني وأدار الجلسة طارق أحمد مصطفى خبير التدريب والتطوير المؤسسي.