العراق يوجه بدعم الشرائح الفقيرة في ظل جائحة كورونا

وجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، وزارتي التجارة والعمل والشؤون الاجتماعية بتقديم الدعم اللازم لشريحة الفقراء في ظل جائحة كورونا.وقال مجلس الوزراء، في بيان أوردته قناة "السومرية" الإخبارية، إن "الكاظمي أوعز لوزارة التجارة بتوفير مفردات البطاقة التموينية بأجود الأنواع لشريحة الفقراء لتجاوز التحديات الاقتصادية والبيروقراطية كافة في ظل جائحة كورونا".وأضاف البيان أن الكاظمي وجه أيضا "وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتقديم الدعم اللازم لشريحة الفقراء المسجلين لديها في شهر رمضان المقبل".