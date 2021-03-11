التحقيق في استغلال سيدة طفلها في سرقة «سوبر ماركت» بالمعادي

تباشر نيابة المعادي الجزئية، اليوم الخميس، التحقيق في اتهام سيدة باستغلال طفلها البالغ من العمر 5 سنوات في سرقة سوبر ماركت بمنطقة المعادي بمحافظة القاهرة.وأمرت النيابة التحفظ على كاميرات المراقبة بالمحل واستدعاء مالكه لسماع أقواله، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.و تلقى قسم شرطة المعادي، بلاغا من صاحب سوبر ماركت بضبط طفل يسرق داخل سوبر ماركت، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة، وتم القبض على الطفل، وتبين أن والدته، 28 سنة، ربة منزل، مقيمة بدار السلام، حرضته على السرقة.وتم القبض عليها لاستغلالها طفلها الذى يبلغ من العمر 5 سنوات، لسرقة درج النقود (الكاشير)، بينما تقوم المتهمة بإلهاء المسؤول المختص لتمكين الطفل من إتمام واقعة السرقة، وذلك ما أكده مقطع فيديو من كاميرات السوبر ماركت، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 2450 جنح القسم لسنة 2021، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.