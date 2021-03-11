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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مساعد وزير التعليم العالي يتفقد منشآت جامعة الوادي الجديد

الخميس 11/مارس/2021 - 02:06 م
جريدة الدستور
محمد مهدي
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تفقد الدكتور أنور إسماعيل، مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، المشروعات القومية والهندسية بجامعة الوادي الجديد، حيث شملت الزيارة تفقد المشروعات القومية وحجم الأعمال التي تقوم بها الجامعة.

ورافق مساعد وزير التعليم العالي أثناء الزيارة، الدكتور عبد العزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد والدكتور حسن عبد اللطيف، نائب رئيس جامعة الوادي للدراسات العليا والبحوث، والمهندس هاني مدكور، المستشار الهندسي للجامعة والمهندس أحمد خليل، مدير عام الشئون الهندسية بالجامعة، وماهر عبد الجيد، أمين عام الجامعة.

وقال رئيس جامعة الوادي أن الزيارة بدأت بتفقد المبنى الإداري بطريق الداخلة للتعرف على إمكانات المبنى وما يضمه من مراكز للتكنولوجيا، والاتصالات لخدمة العملية التعليمية بالجامعة، ودعم التعليم الهجين، والمنصات الإلكترونية، التي واكبت ظهور جائحة فيروس كورونا المستجد، ثم تم تفقد الأعمال التي تتم بمبنى كلية الطب البشري بمبنى ديوان عام المحافظة القديم الذي أهدته محافظة الوادي الجديد ليكون مقر لكلية الطب البشري بالوادي الجديد، والذي صدر القرار الوزاري لبدا الدراسة بها في العام الجامعي 2021-2022، مشيدا بحجم الاعمال التي تتم بالمبنى الخاص بكلية الطب.

وتوجه مساعد وزير التعليم العالي للمشروعات القومية إلى مقر الجامعة الجديد بالكيلو 10 بطريق الخارجة أسيوط، والذى يقع على مساحة 100 فدان، وتضم مباني القياس، والتقويم، ومباني كليات الزراعة، والطب البيطري، والمستشفى البيطري، ومباني كلية العلوم، ومباني وملاعب كلية التربية الرياضية التي تضم الملاعب الرياضية متعددة الأغراض.

كما تفقد الدكتور أنور إسماعيل، مزارع الجامعة التي تقع على مساحة 80 فدان، المنزرعة بالنخيل والمحاصيل الاستراتيجية وتشرف عيها كلية الزراعة، بالإضافة إلى مزارع الإنتاج الحيواني التي تضم عنابر لتربية الأبقار، والأغنام، والماعز منها الأصناف المحلية والمستوردة التي تلائم مناخ الوادي الجديد، للمساهمة في سد الفجوة الغذائية وتشرف عليها كليتي الطب البيطري والزراعة، وأضاف رئيس الجامعة أن الزيارة شملت المبنى الفندقي الذى يتم إنشائه بالخارجة.

وقد أشاد مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالمشروعات التي تم تنفيذها بجامعة الوادي الجديد رغم قصر المدة إنشاء الجامعة الوليدة، لتلبي احتياجات المجتمع المحلي من خلال إنشاء كليات ذات طبيعة خاصة لتلائم احتياجات المنطقة.

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