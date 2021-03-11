اليونان تخصص حزمة إنقاذ جديدة بـ2.5 مليار يورو للمتضرين من كورونا

أعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم الخميس، حزمة إنقاذ جديدة للمتضررين من الإجراءات المنفذة لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بقيمة 2.5 مليار يورو.وقال كيرياكوس ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، إن حزمة الإنقاذ تستهدف أكثر من 500 ألف مشروع تجاري وملايين العاملين الذين تضرروا من جائحة كورونا وحالات الإغلاق التي شهدتها البلاد بشكل متكرر منذ مطلع نوفمبر الماضي، مضيفا "هدفنا الحالي هو بقاء القطاع الانتاجي حتى نهاية هذه المحنة".وتشمل إجراءات الإنقاذ الجديدة منح قروض بدون فائدة للمشاريع التجارية التي تعاني من رأس المال المنخفض في الربع الأول من العام الجاري، وإمكانية إعفاء 50% من المقترضين من رد قروضهم؛ ومن ثم إدراج هذه القروض تحت بند الدعم.وأشار رئيس الوزراء اليوناني إلى أن إجمالي حجم الإنفاق الذي خصصته الدولة لإنقاذ وإغاثة المتضررين من الجائحة وإجراءات مواجهتها حتى الآن في 2021 وصل إلى 11.6 مليار يورو، لافتًا إلى أنه كان قد تم إنفاق 24 مليار يورو من أجل دعم العمال والمشاريع التجارية مثل المطاعم ومحال البيع بالتجزئة خلال عام 2020.وكان الاقتصاد اليوناني قد شهد انكماشا بنسبة 8.2% خلال عام 2020، حيث كان هناك توقعا مبدئيا بانخفاضه بنسبة 10.5%.يذكر أن اليونان شهدت ارتفاعا في أعداد الإصابات والوفيات المتأثرة بفيروس كورونا؛ حيث تم وصل إجمالي أعداد الإصابة بالفيروس حتى الـ24 ساعة الماضية إلى 212 ألف حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات إلى 6 آلاف و886 حالة.