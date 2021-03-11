رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 11 مارس 2021 الموافق 27 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

اليونان تخصص حزمة إنقاذ جديدة بـ2.5 مليار يورو للمتضرين من كورونا

الخميس 11/مارس/2021 - 02:06 م
ميتسوتاكيس
ميتسوتاكيس
ا ش ا
طباعة
أعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم الخميس، حزمة إنقاذ جديدة للمتضررين من الإجراءات المنفذة لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بقيمة 2.5 مليار يورو.

وقال كيرياكوس ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، إن حزمة الإنقاذ تستهدف أكثر من 500 ألف مشروع تجاري وملايين العاملين الذين تضرروا من جائحة كورونا وحالات الإغلاق التي شهدتها البلاد بشكل متكرر منذ مطلع نوفمبر الماضي، مضيفا "هدفنا الحالي هو بقاء القطاع الانتاجي حتى نهاية هذه المحنة".

وتشمل إجراءات الإنقاذ الجديدة منح قروض بدون فائدة للمشاريع التجارية التي تعاني من رأس المال المنخفض في الربع الأول من العام الجاري، وإمكانية إعفاء 50% من المقترضين من رد قروضهم؛ ومن ثم إدراج هذه القروض تحت بند الدعم.

وأشار رئيس الوزراء اليوناني إلى أن إجمالي حجم الإنفاق الذي خصصته الدولة لإنقاذ وإغاثة المتضررين من الجائحة وإجراءات مواجهتها حتى الآن في 2021 وصل إلى 11.6 مليار يورو، لافتًا إلى أنه كان قد تم إنفاق 24 مليار يورو من أجل دعم العمال والمشاريع التجارية مثل المطاعم ومحال البيع بالتجزئة خلال عام 2020.

وكان الاقتصاد اليوناني قد شهد انكماشا بنسبة 8.2% خلال عام 2020، حيث كان هناك توقعا مبدئيا بانخفاضه بنسبة 10.5%.

يذكر أن اليونان شهدت ارتفاعا في أعداد الإصابات والوفيات المتأثرة بفيروس كورونا؛ حيث تم وصل إجمالي أعداد الإصابة بالفيروس حتى الـ24 ساعة الماضية إلى 212 ألف حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات إلى 6 آلاف و886 حالة.

موضوعات متعلقة

مصرع وإصابة 31 في حريق مصنع العبور.. جهاز المدينة: يتبع «التنمية الصناعية»

«البرد راجع».. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الأيام المقبلة (فيديو)

قبل السفر.. اعرف موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية.. أخبار عودة الطيران السعودي

«الأرصاد» يحذر من طقس الغد: انخفاض كبير في درجات الحرارة

الصور

image description

طارق الجمال يتفقد سير الامتحانات بكلية الآداب بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد مشاريع حياة كريمة ببعض القرى

image description

محافظ أسيوط: السيطرة على انفجار سيارة نقل محملة بأسطوانات البوتاجاز (صور)

image description

اشتعال النيران فى سيارة محملة بأسطوانات الغاز بأسيوط

image description

نائب محافظ دمياط يتفقد مشروعات «حياة كريمة» (صور)

الأكثر قراءة

مصرع وإصابة 31 في حريق مصنع العبور.. جهاز المدينة: يتبع «التنمية الصناعية»

حقيقة إلغاء التعامل بالعملة الورقية فئة الجنيه بالأسواق

قبل السفر.. اعرف موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية.. أخبار عودة الطيران السعودي

«اعترفت لزوجى بالخيانة وسامحنى».. مفاجأة فى نص تحقيقات مقتل خراط بالمنوفية

إنفوجراف

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

الأحد.. الأرض على موعد مع ذروة شهب «جاما نورميدس»

عالم فيروسات: 13 الروسيين محصنون ضد كورونا

48 % من الإيطاليين يؤيدون الإغلاق لوقف انتشار كورونا

تراجع حماية الحياة البرية بشدة خاصة في أفريقيا خلال كورونا

أيام زمان

سقط مغشيًا عليه.. فنان شهير حمل فنانة بدينة لمسافة طويلة

«إنت اللي معندكش ملامح نصورها».. معارك محمد عوض مع المصورين

«اتهم بتهريب أموال معهما».. تفاصيل علاقة فريد الأطرش براقصتين يهوديتين

«حسنين ومحمدين»... قصة لحن «التعارف» بين الوسيمي وموسيقار الأجيال

مقالات الرأي
جلال حمام
نصيحة مواطن أمريكى لرئيس الولايات المتحدة
مدحت بشاى
الصوم الكبير وحضارة الحب
أحمد بهاء الدين شعبان
على رأسها ريشة!
خالد عكاشة
ماذا سيفعل العالم مع إثيوبيا؟ «1»
المزيد

الثقافة

نادى السينما المستقلة بالهناجر.. السبت

السيمفونى يحتفى بالموسيقى البولندية ويحيى ذكرى رحيل بيندريتسكى بالأوبرا

صدور «صانع الاختفاءات» للكاتب المغربي أنيس الرافعي عن «بتانة»

أمل نصر عن «سيرة بدائية»: تجربة الرسم أنقذتنى من براثن الاكتئاب