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محمد العسيري
الخميس 11 مارس 2021 الموافق 27 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

بعد شكوى الوزير.. القبض على أدمن صفحة «عالم النقل» بمطار القاهرة

الخميس 11/مارس/2021 - 02:15 م
القبض على متهم
القبض على متهم
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ألقت الأجهزة الأمنية القبض على "ش. ي"، أدمن صفحة عالم النقل والسكك الحديدية، بمطار القاهرة الدولي، فور عودته من دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بناءً على الشكوى التي تقدم بها الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وكان وزير النقل والمواصلات تقدم بشكوى للمجلس تؤكد أن شريف ياسين، صاحب الصفحة، تخصص في الهجوم على استراتيجيات الدولة والخطط الخاصة بتطوير منظومة السكك الحديدية، وتعمد نشر أخبار مغلوطة والتقليل من شأن المشروعات الكبرى التي تقوم بها وزارة النقل، وقام بالتدليس على الجمهور باختلاق وقائع غير صحيحة، على حد قوله.

وبناءً عليه قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، حذف محتوى صفحة تحمل عنوان "عالم النقل والسكك الحديدية" يديرها شخص يدعى "ش. ي"، ومخاطبة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتنفيذ قرار المجلس، وتقديم بلاغ للنائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المشكو في حقه.

وأكد المجلس، في بيان رسمي له، أنه قد ثبت أمام لجنة الشكاوى بالمجلس أن محتوى الصفحة يخالف القيم والمعايير، والأكواد الإعلامية في ضوء أحكام القانون 180 لسنة 2018، بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ولائحته التنفيذية.

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