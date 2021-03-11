تصفية مسلح في داغستان الروسية كان يخطط لتنفيذ عمل إرهابي

أعلنت لجنة مكافحة الإرهاب الروسية اليوم الخميس، عن تصفية أحد المسلحين في جمهورية داغستان بشمال القوقاز، كان ينوي تنفيذ عمل إرهابي.وذكر بيان للجنة الروسية، حسبما أفات وكالة أنباء "نوفوستي"، أنه خلال القيام بعملية لمكافحة الإرهاب تم إحباط الإعداد لتنفيذ عمل إرهابي في داغستان، وتم تحييد أحد المجرمين عندما أبدى مقاومة مسلحة لرجال الأمن.وأضاف البيان، أنه تم العثور في مكان الحادث على أسلحة وكمية كبيرة من الذخيرة وعبوة ناسفة جاهزة للاستخدام على شكل حزام ناسف، مشيرا إلى أنه لا توجد إصابات بين المدنيين وأفراد قوات الأمن.يُذكر أنه تم فرض نظام عملية مكافحة الإرهاب بمنطقة "سوفيتسكي" في عاصمة داغستان محج قلعة، وذلك لأول مرة منذ أوائل عام 2010.وتنشط في بعض أقاليم روسيا، ومنها جمهورية داغستان في شمال القوقاز، بعض الجماعات الإرهابية المؤيدة لتنظيم "داعش" الإرهابي وجماعات دينية متطرفة ذات فكر تكفيري، ولذلك تسعى روسيا وأجهزتها الأمنية، بما في ذلك الحرس الجمهوري، للتعامل معهم، سواء داخل روسيا الاتحادية أو خارجها.