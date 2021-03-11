«العناني»: زيادة كبيرة في معدلات السياح القادمين إلى مصر

كشف الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، عن أن مصر شهدت زيادة كبيرة في معدلات السياحة تصل إلى حوالي 10000 سائح يصلون يوميًا، إلى المطارات المتواجدة بالمدن السياحية، والتي أبلغت باستمرار عن أدنى معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد قبل جائحة "كوفيد-19"، كانت ألمانيا تحتل المرتبة الأولى بين الأسواق المصدرة للسياحة إلي مصر.وأضاف «العناني» خلال مشاركته في بورصة برلين السياحية، التي تنعقد افتراضيًا هذا العام خلال الفترة من 9 وحتى 12 مارس الجاري، أن الوجهات الخالية من فيروس كورونا المستجد الآن تتصدر قائمة رغبات السائحين في العالم، انعكست جهود مصر المكثفة للحد من انتشار فيروس كورونا بالنجاح، حيث يشهد على ذلك النمو المستمر الأخير في أعداد السياحة الوافدة.وأوضح أن هذا الاتجاه الإيجابي هو دليل واضح على احترام تدابيرنا الاحترازية المشددة ومراعاتها، وأن الزوار يثقون في استعدادنا لمعالجة أكبر أزمة صحية في عصرنا هذا. نتطلع إلى الترحيب بتدفق مستمر من السائحين من جميع البلدان.