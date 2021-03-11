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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

مودة الأدهم تطعن بالنقض على حكم تغريمها

الخميس 11/مارس/2021 - 02:13 م
مودة الأدهم
مودة الأدهم
نجلاء رفاعي
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تقدم مكتب المحاميين بالنقض صلاح بخيت وهاني سامح، عن مودة الأدهم بمذكرة بأسباب الطعن بالنقض حيال حكم الاقتصادية الصادر بتغريم موكلتهما.

واستند الطعن إلى 25 سببًا يوجب نقض الحكم الصادر بتغريمها، وطالب الطعن بأن تصدر محكمة النقض حكمًا باتًا بالبراءة وإلغاء الغرامة لكونها واضحة لا تحتاج تأويلا أو نظرا للموضوع.

يذكر أن محكمة الجنح المستأنفة الاقتصادية قد أصدرت حكمها في يناير الماضي بإلغاء حكم أول درجة الصادر بحبس مودة وحكمت بتغريمها.

وقال المحاميان إن أسباب الطعن بالنقض قوية، وتستند إلى ما استقرت عليه أحكام ومبادئ محكمة النقض التي كانت وما زالت منارة وحصنًا للعدالة والحقوق والحريات الدستورية.

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