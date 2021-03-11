سلطان عمان يهنئ رئيس وزراء ليبيا بمنحه ثقة البرلمان

بعث ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ هيثم بن طارق، سلطان عمان، اليوم الخميس، ﺑﺮﻗﻴﺔ ﺗﻬﻨﺌﺔ إلى رئيس الوزراء الليبي عبدالحميد الدبيبة، ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ منحه الثقة من مجلس النواب لتشكيل حكومة وحدة وطنية في بلاده.ونالت حكومة عبد الحميد دبيبة، أمس الأربعاء، ثقة البرلمان الليبي، بأغلبية 132 صوتًا، ومن المقرر أن تقود الحكومة الليبية الجديدة، المرحلة الانتقالية للبلاد، وصولًا إلى الانتخابات العامة المزمع اجراءها في ديسمبر المقبل.ودعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، إلى إنهاء فترة الانقسام التي شهدتها ليبيا، متعهدًا بالعمل من أجل المصلحة الوطنية، وبعدم تكرار الحرب في بلاده.وواصف الدبيبة، منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية بـ"اللحظة التاريخية"، مشددًا على أن بلاده ستصل بالوحدة إلى بر الأمان.