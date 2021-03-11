بوتين: عام 2020 هو الأسوأ على الاقتصاد العالمي

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن عام 2020 كان أسوأ عام على الاقتصاد العالمي بعد الحرب العالمية الثانية بسبب وباء "كورونا" المستجد، مشيرا إلى أن بلاده تجنبت تراجع النشاط الاستثماري.وقال بوتين، خلال اجتماع بشأن تدابير لزيادة النشاط الاستثماري في بلاده، اليوم الخميس: "لقد قلت سابقًا وسأقول مرة اخرى، إن العام الماضي كان الأكثر صعوبة بالنسبة للاقتصاد العالمي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية".وأضاف الرئيس الروسي: "مخاطر الاستثمار في الاقتصاد الروسي تراجعت بشكل كبير وبفضل السياسة الاقتصادية الهادفة تمكنا من تجنب فشل النشاط الاستثماري، ومن ثم انخفضت مخاطر الاستثمار في الاقتصاد الروسي".وتابع: "من مهامنا بالطبع جعل بيئة الاستثمار أكثر استقرارا وقابلية للتنبؤ"، موضحا أن بلاده تملك حاليًا فرصا جديدة نوعية لتقليل الاعتماد على الظروف العالمية.