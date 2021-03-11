أغانى ديزنى ومشاهد للبالية فى أوبرا الإسكندرية

مختارات من أشهر أغانى ديزنى العالمية تقدمها فرقة اوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفنى الدكتورة إيمان مصطفى بمصاحبة اوركسترا وتريات بقيادة المايسترو روسيلا سمير، من إخراج هشام الطلي، يصاحبها تابلوهات للباليه من تصميم محمد حامد، فى الثامنة مساء يومى السبت، الاحد 13، 14 مارس على مسرح سيد درويش منها "فروزون، هيركليز، علاء الدين، الجميلة والوحش، مولان، الملك الاسد" بجانب مقتطفات من أشهر الاوبرات الكلاسيكية بمصاحبةعازف البيانو جريج مارتن يؤديها كل من إيمان مصطفي– رضا الوكيل- تحية شمس الدين- مني رفلة- مصطفي محمد- وليد كريم- جولي فيظي- عماد عادل- داليا فاروق - عمرو مدحت- عزت غانم- الهامي امين- ابراهيم ناجي – أسامة علي- ليلي ابراهيم- سلمي الجبالي.يذكر أن فرقة أوبرا القاهرة تكونت رسميا عام 1964 وقدمت عددا من أشهر الأوبرات العالمية، ويضم الريبرتوار الخاص بها أكثر من 32 رواية أوبرالية شهيرة، كما شارك أعضاءها في عروض ضخمة على أكبر مسارح العالم ونجحت في تكوين قاعد جماهيرية تهتم بالغناء الأوبرالى باعتباره أحد أرقى أشكال الفنون.