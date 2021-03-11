«العناني»: الحفاظ على صحة جميع السائحين والمواطنين على رأس أولوياتنا

استعرض الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، خطة مصر الخاصة بالسياحة الآمنة أثناء مشاركته في بورصة برلين السياحية "ITB "، التي تنعقد افتراضيا هذا العام خلال الفترة من 9 وحتى 12 مارس الجاري بمشاركة خبراء القطاع السياحي من جميع أنحاء العالم، وأشار إلى إمكانية السفر الآمن إلى مصر بالرغم من استمرار وجود أزمة الوباء العالمي لفيروس كورونا المستجد.وأكد وزير السياحة والآثار أن الحفاظ على صحة جميع السائحين والمواطنين والعاملين بالقطاع السياحي يأتي على رأس أولويات خطة عمل الوزارة، وهو ما جعل التطبيق الصارم لتدابير السلامة الخاصة بفيروس كورونا المستجد حد محاور الخطة الرئيسية، وتتعاون وزارة السياحة والآثار مع وزارة الصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية المصرية لوضع وتنفيذ الإجراءات الاحترازية التي تم وضعها وفقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية.ومن جانبها، أصدرت وزارة السياحة والآثار اللوائح الخاصة باستئناف الحركة السياحية إلى مصر، والتي تنطبق على جميع المنشآت السياحية، والفندقية، والمتاحف، والمواقع الثرية في جميع أنحاء البلاد، حيث أصبحت شهادات السلامة الصحية شرطًا مسبقًا للمنشآت الفندقية، والسياحية، والمواقع الأثرية، والمتاحف لاستئناف أعمالها وأنشطتها واستقبال الزائرين.