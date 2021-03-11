إخلاء سبيل ربة منزل وعاطل نقبا عن الآثار في الخليفة

أمرت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، اليوم الخميس، بإخلاء سبيل ربة منزل وعاطل متهمين بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بالخليفة.و أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الخليفة، بمديرية أمن القاهرة قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بدائرة القسم.وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط شخصين ربة منزل، وعاطل، مقيمين بذات العقار، حال قيامهما بالتنقيب عن الآثار بالشقة سكنهما "مستأجرة"، وعثر بداخلها على (حفرة بعمق 7 أمتار، أدوات التنقيب)، بمواجهتهما اعترفا بقيامهما بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.