7 حركات لاإرادية للرضع عند حاجتهم المختلفة

- جائع:

- يريد النوم:

- يشعر بالوحدة:

- يعاني من الغازات:

- بحاجة لتغيير حفاضته:

- يشعر بالتعب:

- يشعر بالبرد أو الحر:

لا يستطيع الرضيع التعبير عن شيء يريده سوى بحركات لا إرادية، يجب على الأم فهمها كى تعرف احتياجات رضيعها، وقد نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية تقريرا عن بعض الحركات التى تساعد على فهم لغة الرضع.يصدر الرضيع صوتا أو يبكي عندما يكون جائعا وستتمكن الام من تمييز هذا الصوت أو البكاء مع الوقت، او عندما يمص أصبعه أو يضع قبضة يده كاملة في فمه، او يدير رأسه نحو ثدى الام ويفتح فمه محاولًا الرضاعة.يبكي الرضيع عندما يكون بحاجة للنوم ولا يستجيب.يحاول العثور على أشياء يبحث عنها ويصدر أصوات محاولا تسلية نفسه.يكون وقتها مضطربا ويسحب ركبتيه نحو بطنه ويركل ساقيه.يبكي وتبدو عليه علامات القلق وقد يظهر وكأنه شارد الذهن.يتثاءب باستمرار وينظر بعيدا، لا يهتم للعب وقد يدفع من يحمله رافضًا، يمص أصبعه محاولا تهدئة نفسه.عندما يشعر بالحر تظهر عليه احمرار الخدين، سرعة التنفس وقد يصبح شعره رطبا، أما لو كان يشعر بالبرد فقد ينكمش جسمه ويرتعش.