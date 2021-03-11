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الخميس 11 مارس 2021 الموافق 27 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

7 حركات لاإرادية للرضع عند حاجتهم المختلفة

الخميس 11/مارس/2021 - 03:24 م
طفل رضيع
طفل رضيع
سلمى بدر
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لا يستطيع الرضيع التعبير عن شيء يريده سوى بحركات لا إرادية، يجب على الأم فهمها كى تعرف احتياجات رضيعها، وقد نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية تقريرا عن بعض الحركات التى تساعد على فهم لغة الرضع.

- جائع:
يصدر الرضيع صوتا أو يبكي عندما يكون جائعا وستتمكن الام من تمييز هذا الصوت أو البكاء مع الوقت، او عندما يمص أصبعه أو يضع قبضة يده كاملة في فمه، او يدير رأسه نحو ثدى الام ويفتح فمه محاولًا الرضاعة.

- يريد النوم:
يبكي الرضيع عندما يكون بحاجة للنوم ولا يستجيب.

- يشعر بالوحدة:
يحاول العثور على أشياء يبحث عنها ويصدر أصوات محاولا تسلية نفسه.

- يعاني من الغازات:
يكون وقتها مضطربا ويسحب ركبتيه نحو بطنه ويركل ساقيه.

- بحاجة لتغيير حفاضته:
يبكي وتبدو عليه علامات القلق وقد يظهر وكأنه شارد الذهن.

- يشعر بالتعب:
يتثاءب باستمرار وينظر بعيدا، لا يهتم للعب وقد يدفع من يحمله رافضًا، يمص أصبعه محاولا تهدئة نفسه.

- يشعر بالبرد أو الحر:
عندما يشعر بالحر تظهر عليه احمرار الخدين، سرعة التنفس وقد يصبح شعره رطبا، أما لو كان يشعر بالبرد فقد ينكمش جسمه ويرتعش.

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