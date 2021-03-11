عامل يطعن جاره بسكين لخلافات بينهما في القليوبية

طعن عامل جاره بسكين في البطن، بحى الكتيب بدائرة مركز الخانكة، لخلافات على الجيرة، فأراده قتيلا، تم نقل الجثة إلى المستشفى لاتخاذ اللازم.تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من المقدم أحمد سامي رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة، بوفاه عامل، 23 عاما، مقيم حى الكتيب بالخانكة إثر طعنه بالبطن.انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وتبين أن وراء ارتكاب تلك الواقعة جاره، 25 عامًا، مقيم ذات العنوان، حيث نشبت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة، قام المتهم على إثرها، طعنه بسكين بالبطن، أودى بحياته.وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.