رئيس أرمينيا يرفض تعيين رئيس جديد لهيئة الأركان العامة

أعلنت الرئاسة الأرمنية رفض رئيس البلاد أرمين سركيسيان، تعيين أرتاك دافتيان كرئيس جديد لهيئة الأركان العامة للجيش في البلاد.وذكرت وسائل إعلام اليوم الخميس، أن رئيس الوزراء نيكول باشينيان تقدم في وقت سابق بطلب لتعيين دافتيان في هذا المنصب.وأضافت أن دافتيان ترأس هيئة الأركان العامة في أرمينيا خلال 2018-2020، وفي الفترة من يوليو - نوفمبر 2020 شغل منصب رئيس اللجنة العسكرية الصناعية في الجمهورية، وقاد الفيلق الخامس في الجيش الوطني.يُذكر أن الفريق أول أونيك غاسباريان كان يشغل منصب رئيس الأركان العامة حتى 10 مارس الجاري.