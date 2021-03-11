حجز رجلي شرطة مزيفين سرقا السائقين بمنشأة ناصر

أمرت نيابة منشأة ناصر الجزئية، اليوم الخميس، بحجز عاطلين على ذمة التحريات لاتهامهما بانتحال صفة رجال شرطة لسرقة السائقين بمنشأة ناصر.و تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث القاهرة إخطارا يفيد بأنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة منشأة ناصر لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم، تمكنت من ضبط شخصين يقيمان بدائرة القسم وبحوزتهما (طبنجة صوت - قطعة خشبية ملفوفة بلاصق أسود على هيئة جهاز لاسلكي - مبلغ مالي "مجهول المصدر") حال قيامهما بإيقاف قائد سيارة أجرة عقب إيهامه بأنهما رجال شرطة.وبسؤال المجنى عليه قرر بأنه حال سيره بمحل الضبط فوجئ بقيام المتهمين بإيقافه عقب إيهامه بأنهما رجال شرطة واستوليا منه على المبلغ المالي، المضبوط بحوزتهما نظير عدم تحرير مخالفة مرورية ضده لقيامه بتحميل ركاب من خارج الموقف، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.