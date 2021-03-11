841 إصابة بكورونا في بوليفيا

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أنه تم تسجيل 841 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد في بوليفيا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 256 ألفا و462 حالة.وأفادت الجامعة، حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس، بأنه تم تسجيل 26 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس التاجي في البلاد خلال الفترة ذاتها؛ ليصل بذلك إجمالي الوفيات إلى 11 ألفا و884 حالة.وأشارت إلى أن 9 آلاف و870 شخصا قد تلقوا اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" بشكل كامل في بوليفيا.