يروجان الهيروين بـ«توكتوك».. إحالة اثنين في حلوان للجنايات

أمرت نيابة حلوان الجزئية، اليوم الخميس، بإحالة سائقي «توكتوك»، إلى محكمة الجنايات، لاتهامهما بترويج كمية من الهيروين على المتعاطين باستخدام مركبة ملكهما.وردت معلومات للنقيب أحمد الدالي، معاون مباحث قسم شرطة حلوان، مفادها قيام كل من "م. م"، 28 سنة، سائق توك توك ومقيم بالمشروع الأمريكي، و"م. أ"، 20 سنة، سائق توك توك ومقيم بالعزبة القبلية، وسبق ضبطه واتهامه في القضية رقم 993 لسنة 2018 أحداث التبين، بالاتجار في المواد المخدرة.وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة، تم القبض على المتهمين وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على "150 جرام هيروين، ومبلغ مالي، وميزان حساس"، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 32298، وبعرض المتهمين على النيابة العامة أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.