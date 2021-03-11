رصد 30 انتهاكًا للهدنة فى سوريا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الجانب الروسى في اللجنة الروسية التركية المشتركة لمراقبة نظام وقف إطلاق النار في سوريا، رصد 30 انتهاكًا للهدنة في محافظات (إدلب، اللاذقية، حماة، حلب).وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم الخميس، أن الجانب التركي في اللجنة المذكورة أعلن رصد 16 انتهاكًا للهدنة في الأراضي السورية خلال الساعات الماضية، مشيرًا إلى أن الجانب الروسي لم يؤكد هذه الانتهاكات.وأضافت أن المركز الروسي للمصالحة بين أطراف النزاع ومراقبة تحركات اللاجئين والنازحين السوريين نفذ خلال الـ24 ساعة الأخيرة عمليتين إنسانيتين، تم من خلالهما إيصال 600 سلة غذائية بوزن إجمالي 4.584 طن إلى مدينة تل سلحب بريف حماة و440 سلة غذائية يبلغ إجمالي وزنها 3.361 طن إلى أهالي إحدى القرى بريف الحسكة.وأشارت إلى أنه تم بشكل عام تنفيذ 2756 عملية إنسانية بوزن إجمالي للمساعدات الإنسانية يبلغ 4786.553 طن.