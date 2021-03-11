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الخميس 11 مارس 2021 الموافق 27 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحقيقات

استقبلت 91 ألف طلب.. نجاح منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (إنفوجراف)

الخميس 11/مارس/2021 - 01:50 م
منظومة الشكاوى الحكومية
منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة
سمر محمدين
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أولت القيادة السياسية اهتمامًا جليًا بالمواطن المصري ومشكلاته التي يعاني منها، لتطلق الدولة منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة لتعزيز التواصل مع المواطن من أجل العمل على حل مشكلاته وإزالة العوائق، بالإضافة إلى الوقوف على أسبابها في خطوة مهمة على مر الأنظمة المتعاقبة.

وفي سياق متصل أثنى مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، على جهود المؤسسات المعنية والوزارات التي تتلقى الشكاوى وتتعامل معها على وجه السرعة، بهدف تذليل العواقب أمام المواطنين في حياتهم اليومية.

وبعدما حققت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة نجاحًا في التواصل الفعال مع المواطنين، ترصد "الدستور" بالإحصائيات الرسمية المعلنة عن منظومة الشكاوى جانب من نجاحاتها.

خلال فبراير الماضي استقبلت منظومة الشكاوى الموحدة 91 ألف شكوى وطلب واستغاثة، تم الانتهاء من فحص ومراجعة 85 ألف شكوى منها، وبعد الفحص تم توجيه 69 ألف شكوى للجهات المعنية.

أما عن الشكاوى التي حُفظت فقد بلغت 16 ألف شكوى، وفقًا لضوابط فحص ومراجعة الشكاوى قبل توجيهها للجهات المختصة، فيما يُجرى العمل على مواصلة فحص ودراسة 6 آلاف شكوى وطلب تمهيدًا لاتخاذ اللازم بشأنها.

تمثلت جهات اختصاص الشكاوى في الوزارات والتي جاءت بمعدل 72% من إجمالي الشكاوى، ومن ثم المحافظات جاءت بمعدل 20%، وباقي الجهات الأخرى 8%.

تصدرت وزارة الصحة والسكان والتعليم والتضامن الاجتماعي والقوى العاملة قائمة الوزارات التي تعاملت مع أكبر عدد من الشكاوى، وذلك ضمن 10 وزارات اختصت باستقبال وتواصلت مع 67% من إجمالي الشكاوى.

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