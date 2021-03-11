ضبط 833 مخالفة تموينية في الأوكازيون الشتوي

أعلن أحمد أبو الفضل مدير عام الإدارة العامة للرقابة التجارية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الحملات الرقابية على الأوكازيون الشتوي أسفرت عن ضبط 833 مخالفة متنوعة ما بين أوكازيونات وهمية وبدون تراخيص وبدون وضع السعرين باللغة العربية وبدون وجود فواتير ضريبية خلال الفترة البدء في الاوكازيون يوم 7 فبراير الماضي وحتى ١٠مارس الجاري وتم إحالة المحاضر إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.وقال في تصريح لـ"الدستور" أن الهدف من الأوكازيون يؤدي إلى إنعاش الأسواق المحلية ليصب في مصلحة التاجر لتصريف المنتجات والسلع الراكدة وزيادة المبيعات ويصب لصالح المستهلك في الحصول على عدد من قطع الملابس كفرصة سانحة للاستفادة من التخفيضات وهو الأمر الذي يؤدي إلي رواج للمنتجات.