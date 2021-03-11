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الخميس 11 مارس 2021 الموافق 27 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

محاكمة عاجلة لصديق متحرش المعادي السبت

الخميس 11/مارس/2021 - 01:59 م
متحرش المعادي
متحرش المعادي
نجلاء رفاعي
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حددت محكمة جنح المعادي منذ قليل اليوم الخميس، جلسة السبت المقبل 13 مارس كأولى جلسات محاكمة صديق المتهم بالتحرش بطفلة في منطقة المعادي، بعد حبسه على ذمة التحقيقات بتهمة إخفاء متهم ومساعدته على الفرار من العدالة.

وقال المتهم في تحقيقات القضية رقم 4056 لسنة 2021 جنح المعادي: "محمد صاحبي كلمني وقالي أنا اتفضحت وشوف لي شقتك القديمة استخبى فيها يومين كده، واديت له مفتاح الشقة في المغربلين بالدرب الأحمر، وهي عبارة عن مخزن قطع غيار تكييفات".

وتابع المتهم "مدحت"، 39 سنة، أن المتهم "محمد.ج"، 38 سنة، صديقه المقرب، وأنه عرف بتفاصيل الواقعة منه أثناء إخفائه في شقته، وعندما طلب منه التخفي لم يستطع رفض طلبه.

وكان النائب العام المستشار حمادة الصاوي، أمر أمس، الأربعاء بإحالة متهم بخطف طفلة تبلغ من العمر سبع سنوات محبوسًا، حيث تحايل لاستدراجها إلى عقارٍ قاصدًا إبعادها عن أعين الرقباء، فاستجابت إليه، واقترنت تلك الجناية بجناية أخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان هتك عرض الطفلة بالقوة باستطالته إلى مواطن العفة من جسدها.

وأقامت النيابة العامة الدليل على المتهم بشهادة أربعة شهود وأقوال الطفلة المجني عليها، وما ثبت من إجراء المقارنة الفنية والمضاهاة، بين صورة المتهم ومثيلتها المنسوبة إليه الظاهرة بمقطع تصوير الواقعة وما تبين من التصوير، وتعرف شاهدتين والطفلة المجني عليها على المتهم حال عرضه عليهن عرضًا قانونيًّا.

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