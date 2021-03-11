«الفن القبطي في مصر والموروث المعاصر» محاضرة بالأعلى للثقافة

تنظم لجنة التاريخ والآثار بالمجلس الأعلى للثقافة ومقررها الدكتور جمال شقرة، محاضرة تحت عنوان "الفن القبطي في مصر والموروث المعاصر"، في الثانية عشر ظهر الأربعاء 17 مارس الجاري.ومن المقرر أن يدير المحاضرة الدكتور محمد عبد الغني، أستاذ التاريخ القديم والحضارة اليونانية والرومانية- جامعة الإسكندرية، ويلقيها كل من الدكتورة ماري ميساك أستاذة الأثار والفنون القـﭙطية المساعدة بكلية سياحة وفنادق - جامعة حلون، والدكتور شريف مرجان مدرس بكلية الهندسة جامعة القاهرة وعضو لجنة العمارة بالمجلس، على أن تقام بقاعة المجلس الأعلى للثقافة مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، والحضور بالتسجيل المسبق عبر الواتساب.وتبث الندوة "أونلاين" عبر صفحة أمانة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة على فيسبوك من خلال الرابط التالي: