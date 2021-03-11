محمدي القاضي يستعد لتصوير «وادي الموت» مع على ربيع ومصطفى خاطر

يستعد الفنان الشاب محمدي القاضي لتصوير فيلمه الجديد "وادي الموت"، بطولة الفنان أحمد السعدني، وبمشاركة نخبة من النجوم الشباب في عمل سينمائي تنتمى طبيعته إلى نوعية أعمال الأكشن مع المخرج أحمد البدري، ومن المقرر البدء في تصويره خلال منتصف العام الحالي.الفيلم من نوعية أفلام الأكشن وسيتم التصوير بين القاهرة ودبي، وهو من بطولة أحمد السعدني،و محمدي القاضي، ونجما "مسرح مصر" على ربيع، ومصطفى خاطر، وسارة الشامى، ودانا حلبي، ومن إخراج أحمد البدري.وقال محمدي القاضي، في تصريحات صحفية أنه يجسد فى الفيلم شخصية الضابط "حسام" المكلف بالقبض على عصابة تهريب الآثار عبر شبكة الإنترنت، مشيرًا إلى أن فيلم "وادي الموت" ينتمي لنوعية الأفلام الأكشن ولكن مع ذلك لا يخلو من الإبتسامة، وهذه النوعية من الأفلام تلقى إعجاب الجمهور الذي يبحث عن الإثارة والتشويق، وأنه تم البدء في التحضير للفيلم منذ فترة وجيزة، والاستقرار على التفاصيل النهائية للعمل.