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الخميس 11 مارس 2021 الموافق 27 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

قطع المياه 14 ساعة عن المحلة من عصر اليوم

الخميس 11/مارس/2021 - 02:07 م
جريدة الدستور
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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أعلن فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية، اليوم الخميس، قطع المياه عن عدة قرى وعزب تابعة لمركز المحلة، وذلك لمدة 14 ساعة، بداية من الساعة الثالثة عصر يوم السبت القادم وحتى الساعة الخامسة فجر يوم الأحد، لإجراء أعمال تحديث وصيانة لخط 800 مللى بطريق دمرو.

وأشار فرع شركة مياه المحلة إلى أن القرى والعزب التى سيشملها انقطاع المياه خلال تلك المدة الزمنية هى قرى دمرو، بشبيش، محله حسن، وميت الليث، البنوان، والجابرية، ونمرة البصل، والمعتمدية، وجميع العزب التابعة والمجاورة لتلك القرى.

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