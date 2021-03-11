قطع المياه 14 ساعة عن المحلة من عصر اليوم

أعلن فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية، اليوم الخميس، قطع المياه عن عدة قرى وعزب تابعة لمركز المحلة، وذلك لمدة 14 ساعة، بداية من الساعة الثالثة عصر يوم السبت القادم وحتى الساعة الخامسة فجر يوم الأحد، لإجراء أعمال تحديث وصيانة لخط 800 مللى بطريق دمرو.وأشار فرع شركة مياه المحلة إلى أن القرى والعزب التى سيشملها انقطاع المياه خلال تلك المدة الزمنية هى قرى دمرو، بشبيش، محله حسن، وميت الليث، البنوان، والجابرية، ونمرة البصل، والمعتمدية، وجميع العزب التابعة والمجاورة لتلك القرى.