ضمن حياة كريمة.. محافظ القليوبية يعتمد مخطط 36 قرية بشبين القناطر

اعتمد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، المخطط التفصيلي لـ 36 قرية بمدينة شبين القناطر، وذلك بحضور اللواء هشام خشبة، السكرتير العام، والمهندسة منال زين العابدين، مدير إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة، وذلك في إطار مبادرة "حياة كريمة، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتطوير وتنمية (1500) قرية ريفية كمرحلة أولى على مستوى محافظات الجمهورية لتحقيق تنمية مستدامة في الريف المصري.وأكد محافظ القليوبية أنه سيتم السير في إجراءات العرض على الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للتصديق لاستصدار قرار للعمل بتلك المخططات التفصيلية التي اعتمدت ليبدأ العمل بعد نشرها بالجريدة الرسمية، ويتم بالمخططات التفصيلية تحديد عروض الشوارع بالمناطق القائمة، ومناطق الامتداد وتوطين الخدمات، وذلك بالحيز المعتمد في الفترة من 2007 إلى 2009.وأضاف المحافظ أن إنهاء تلك المخططات يأتي في إطار الحفاظ على الأراضي الزراعية من التعدي ومنع ظهور مناطق عشوائية جديدة، بالإضافة إلى توطين الخدمات العامة وتوفير المسكن الملائم وتحسين فرص المعيشة من خلال المشروعات التنموية المقترح تنفيذها.وأوضح " الهجان" أنه تم مراعاة التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية للمواطنين والنظرة المستقبلية، التي تتناسب مع احتياجات الأجيال القادمة لكي ينعموا بحياة كريمة ومنسقة، خالية من التكدسات والعشوائيات وفي إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030.