«الكرملين»: لم نتلق دعوة لمشاركة بوتين في قمة المناخ بالولايات المتحدة

أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن "الكرملين" لم يتلق أي دعوة بشأن مشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة المناخ، التي ينظمها الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في 22 أبريل المقبل.وقال بيسكوف، في تصريح صحفي اليوم الخميس: "لا توجد أي خطط لدى الرئيس بوتين حتى الآن بشأن هذه القمة، وأنا لا أعلم شيئا بشأن أي دعوة للمشاركة فيها"، مشيرا إلى أنه من الأفضل التحقق من وزارة الخارجية الروسية.وتعد اتفاقية باريس للمناخ أول اتفاق دولي شامل بشأن حماية المناخ، وتم التوصل إليه في ديسمبر 2015 في باريس، عقب مفاوضات مطولة بين ممثلين عن 195 دولة.