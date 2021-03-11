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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

التنمية المحلية تنفي مد وقف تراخيص البناء الجديدة

الخميس 11/مارس/2021 - 02:08 م
وزارة التنمية المحلية
وزارة التنمية المحلية
أحمد أبو المحاسن
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نفت وزارة التنمية المحلية صدور أي قرارات وزارية جديدة فيما يخص مد وقف تراخيص البناء الجديدة للوحدات السكنية بالمحافظات لمدة ٦ أشهر جديدة.

وقالت الوزارة تعليقًا على ما نشر في بعض وسائل الإعلام حول الكتاب الدوري المرسل من وزير التنمية المحلية للمحافظين: إنه لم يتضمن أي إشارة بمد وقف تراخيص البناء الجديدة لمدة ٦ أشهر جديدة، لافتة إلى أنه تم التأكيد في الكتاب الدوري باستمرار المحافظات بالسماح بالبناء في القرى والعزب والتوابع، عدا المباني الخاصة في المدن الرئيسية وعواصم المحافظات، ويستمر أعمال البناء حتى الدور الرابع لحين انتهاء الاشتراطات البنائية الجديدة وجارٍ الانتهاء منها خلال فترة وجيزة بالتنسيق بين المحافظات والجامعات ووزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية لضبط منظومة العمران فى مصر.

كما أكدت الوزارة عدم توقف أعمال البناء والإنشاءات المتعلقة بالمشروعات القومية والخدمية، وكذا المنشأت الصناعية والسياحية ومشروعات شركات التطوير العقاري وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص بوزارة الإسكان والمدن الجديدة، وتعمل على جميعها بصورة طبيعية.

وأشارت وزارة التنمية المحلية إلى أنه تم التأكيد أيضًا في الكتاب الدوري على استمرار العمل بقرار مجلس بالمحافظين برئاسة رئيس مجلس الوزراء في ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٠ والمتضمن السماح لمن سبق لهم الحصول على رخصة بناء سارية (من وضع أساسات للعقار وشرع في البناء) باستئناف أعمال البناء والتشطيبات بحد أقصى ٤ أداور لحين الانتهاء من وضع الاشتراطات البنائية الجديدة.

وأضافت الوزارة أنها طلبت أيضًا من المحافظات في الكتاب الدوري استمرار عمل اللجان المشكلة وفقًا للقرار الوزاري رقم ٢١٨ برئاسة نائب المحافظ لاستكمال فحص الرخص الصادرة السارية سواء شرعت أم لم تشرع في البناء.

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