قيادات «الأوقاف» تستقبل ضيوف مؤتمر الأعلى للشؤون الإسلامية

استقبل قيادات وزارة الأوقاف، اليوم الخميس، في مطار القاهرة الدولي، عددا من الوزراء المشاركين في مؤتمر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الدولي الحادي والثلاثين، بعنوان: "حوار الأديان والثقافات"، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، يومي السبت والأحد 13، 14 مارس الجاري.ووصل من الضيوف، عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، والشيخ نصر الدين مفرح وزير الشئون الدينية والأوقاف بالسودان، والدكتورنور الحق قادري وزير الشئون الدينية والحوار بين الأديان بباكستان، والسيد محمد عيضة مهدي شبيبة وزير الأوقاف والإرشاد باليمن.كان في استقبال الضيوف الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني، الدكتور نوح العيسوي، الدكتور أيمن أبو عمر، والدكتورعبدالله حسن.