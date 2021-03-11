عرض حكاية «يوم من الأيام» من مسلسل «ورا كل باب» السبت

طرحت شركة سينرجى البوستر الدعائى للحكاية الثانية من مسلسل "ورا كل باب"، والتي تحمل اسم "يوم من الأيام "، وتصدر بطل الحكاية النجم أحمد خليل البوستر، وذلك قبل بدء عرض حلقاتها السبت على قناة الحياة الساعة 8 مساء."يوم من الأيام"، تأليف محمد الشواف، وإنتاج تامر مرسي، إخراج أحمد خالد أمين، بطولة أحمد خليل ويوسف عثمان وحلمي فودة.يذكر أن مسلسل "ورا كل باب" فكرة يسرى الفخرانى ويعتمد على حكايات منفصلة متصلة كل حكاية في 5 حلقات بأبطال ومؤلف ومخرج مختلفين، وطرح صناع العمل أغنية التتر بعنوان "ورا كل باب" غناء محمد عدوية وكلمات عماد عبيد وألحان سامر أبو طالب وتوزيع هارون.كما تصور المخرجة إيمان الحداد الحكاية الثالثة بعنوان "أيامنا الحلوة" بطولة محسن محيى الدين.