محافظ القليوبية: ارتفاع ضحايا حريق مصنع العبور إلى 20 حالة وفاة و24 مصابا

تابع اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، حريق إحدى مصانع الملابس الجاهزة بمنطقة إسكان الشباب بمدينة العبور، والمكون من 4 طوابق، والذى نشب فى حوالى الساعة الحادية عشرة صباح اليوم، حيث تم توجيه 6 سيارات إسعاف من محافظة القليوبية، و4 سيارات إسعاف من محافظات القاهرة والشرقية.كما تم توجيه 11 سيارة إطفاء من القليوبية وسلم هيدروليك و2 من محافظة القاهرة و2 من محافظة الشرقية بإجمالي 15 سيارة إطفاء.وأسفر الحادث حتى الآن عن وفاة 20 شخصًا تم نقل 16 منهم إلى مستشفى السلام بالقاهرة، و4 لمستشفى الصحة النفسية بالخانكة.كما أصيب 24 شخصًا تم نقل 5 منهم لمستشفى بلبيس بالشرقية و19 إلى مستشفى السلام بالقاهرة.وسيطرت إدارة الحماية المدنية على الحريق وجارية أعمال التبريد.وقال المحافظ: إنه تقرر تشكيل لجنة فنية من المختصين لإجراء المعاينة اللازمة للحريق والمباني المجاورة؛ لبيان مدى سلامتها ومدى تأثرها بالحريق من عدمه.وتقدم المحافظ بالعزاء لأسر المتوفين، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، موجهًا الدكتور خالد عبدالغنى وكيل وزارة الصحة بالقليوبية بتوفير أوجه الرعاية للمصابين داخل المستشفيات.