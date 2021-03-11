حبس 3 كونوا عصابة لسرقة المواطنين بالتجمع

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الأربعاء، بحبس 3 متهمين لتكوينهم تشكيلًا عصابيًا، تخصص في سرقة المواطنين بالتجمع، لمدة أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.وتمكن مباحث قسم شرطة التجمع الخامس من ضبط كل من "ع. م" عاطل، سبق اتهامه في 4 قضايا آخرها "سرقة متنوعة"، و"س. أ" عاطل، سبق اتهامه في 3 قضايا "سرقة متنوعة"، و"و. م " حال استقلالهم سيارة ملاكي "ملك، وقيادة المتهم الأول"، وذلك لقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقة متعلقات المواطنين، وتم بإرشادهم ضبط السيارة لدى عميلهم بدائرة قسم شرطة السلام، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.