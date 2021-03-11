أصل شم النسيم ومظاهر الاحتفال وموعده هذا العام





أصل شم النسيم ومظاهر الاحتفال به في مصر





شم النسيم من أقدم الأعياد التي يحتفل بها المصريين القدماء، حيث يعد من الأعياد المتوارثة منذ العهد الفرعوني حيث يحتفل القدماء المصريين بعيد الربيع وحصاد زرعهم طوال العام لذلك يخرجون إلى الطبيعة الخلابة للاحتفال وظل الاحتفال بهذا العيد حتى أيامنا هذه، حيث يخرج المواطنين إلى المتنزهات العامة وعلى ضفاف النيل وسط الطبيعة الخلابة والزهور المتفتحة والورود الرائعة والجو المعتدل للاحتفال بعيد الربيع، حيث يشعر الجميع بالبهجة ويتناولون المأكولات البحرية وتلوين البيض التي ارتبطت بهذا العيد.





المأكولات البحرية التي يفضلها المصريين في شم النسيم





واعتاد المصريين القدماء على الاحتفال بشم النسيم وسط طقوس خاصة، حيث يتناولون المأكولات البحرية الرنجة والفسيخ والملحة بالإضافة إلى البصل الأخضر والخس وتجميع جميع أفراد العائلة للاحتفال بعيد الربيع في الحدائق والمتنزهات العامة وتلوين البيض لإدخال البهجة والسرور على نفوس الأطفال في مثل هذا اليوم، فيما يقوم البعض بتنظيم رحلات نيلية للاستمتاع بمشاهدة ضاف النيل وما يزرع حوله من مزارع خضراء وورود بمختلف الألوان حمراء وصفراء، حيث يحتفل بهذا العيد جميع طوائف الشعب المصري فهو عيد لا يرتبط بدين أو طائفة دون أخرى.





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موعد شم النسيم عام 2021





يبحث البعض عن أصل شم النسيم ومظاهر الاحتفال به، حيث من المقرر الاحتفال به هذا العام يوم 5 مايو المقبل، حيث تصادف عيد الربيع أيام شهر رمضان المبارك الذي يبدأ وفقا للحسابات الفلكية لمراصد دار الإفتاء المصرية يوم 13 إبريل المقبل لذا سيحتفل المصريين بشم النسيم وسط الأجواء الاحتفالية لشهر رمضان المبارك وفي ظل الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) الذي ينتشر بسرعة فائقة خلال فترة زمنية وجيزة بين المواطنين.

















مع اقتراب موعده يدير الكثير من المواطنين حاليا محرك البحث العالمي جوجل لمعرفةحيث يعد من أبرز الأعياد التي يحتفل بها المصريين منذ القدم، ولذلك يستعرض "الدستور" من خلال هذا التقرير طقوس الاحتفال بالعيد لدى المصريين القدماء والمأكولات المفضلة في هذه المناسبة.