بريطانيا تدعو الأطراف المشاركة في محادثات القضية القبرصية للتوافق

أكد وزير الخارجية بالمملكة المتحدة لشؤون جنوب آسيا والكومنولث اللورد أحمد، أن التسوية في قبرص تبقى مفتاحا لحل التوترات الأوسع في المنطقة، مجددا دعوة حكومة المملكة المتحدة لجميع الأطراف المشاركة في محادثات القضية القبرص المقبلة لإبداء المرونة والتوافق.وقال اللورد أحمد في تصريح حسبما ذكرت وكالة الأنباء القبرصية، "نحن ندعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة واقتراح الاجتماع غير الرسمي بين الأطراف "5 + الأمم المتحدة وإن المملكة المتحدة تشارك بنشاط مع الأطراف قبيل اجتماع 5 + للأمم المتحدة لحثهم على المشاركة في الاجتماع بروح من المرونة والحلول الوسط".أضاف، أن وزير الخارجية دومينيك راب بلغ هذه الرسالة لزعيمي الطائفتين خلال زيارته لقبرص في الرابع من فبراير الماضي، وكذلك خلال مكالمتين هاتفيتين مع وزيري خارجية تركيا واليونان.