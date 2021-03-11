وزير الرياضة يتفقد مركزي التعليم المدني وشباب الطود بالأقصر

تفقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، برفقة محمد عبد القادر خيري، نائب محافظ الأقصر مركز التعليم المدني ومركز شباب الطود، وذلك ضمن زيارته الميدانية التي يقوم بها اليوم لمحافظة الأقصر.و شملت الزيارة بمركز التعليم المدني بالأقصر، تفقد منطقة الاستقبال وغرف الإقامة، والمطعم، وقاعات التدريب، والمكتبة، وقاعة الاجتماعات.ولفت وزير الشباب والرياضة إلى أهمية مراكز التعليم المدني المنتشرة في جميع المحافظات، والتي تستضيف الشباب المشاركين في برامج وأنشطة الوزارة على مدار العام، وبرامج التثقيف السياسي للنشء والشباب، والتدريبات المختلفة، التي تنفذها الوزارة.وخلال تفقده لمركز شباب الطود، وجه الوزير بسرعة دراسة طلب المركز بشأن بناء سور يحيط بالملعب القانوني داخل المركز، مشيرًا إلى ضرورة تكثيف الأنشطة داخل المركز وتحقيق أقصي استفادة من الملعب الخماسي المطور.