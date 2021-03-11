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الخميس 11 مارس 2021 الموافق 27 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

استمرار وصول المشاركين في مؤتمر «الأعلى للشئون الإسلامية» لمطار القاهرة

الخميس 11/مارس/2021 - 02:10 م
مطار القاهرة
مطار القاهرة
فاتن غلاب
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يواصل مطار القاهرة الدولي، على مدار اليوم الخميس، استقبال الوفود الرسمية المشاركة في المؤتمر الدولي الحادي والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والذي ينعقد في القاهرة على مدار يومي السبت والأحد المقبلين، تحت عنوان "حوار الأديان والثقافات"، تحت رعاية رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، بمشاركة دولية واسعة على مستوى متميز من الوزراء والمفتين.

واستقبل مطار القاهرة الدولي، ظهر اليوم، وزراء أوقاف السودان واليمن والباكستان، وتم إنهاء إجراءات وصولهم من استراحة كبار الزوار بالمطار، وكان في استقبالهم مسئولون من وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

ويأتي عقد المؤتمر الدولي الحادي والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، تلبية للدعوة التي أطلقها وتبناها الرئيس السيسي بشأن تدشين حوار دولي يرسخ لسياسة الحوار الإنساني، في وقت تحتاج فيه الإنسانية إلى ترسيخ مفهوم الحوار وبناء قيم التسامح واحترام المجتمعات وثقافتها المختلفة.

ومن المقرر أن يشارك في هذا المؤتمر شخصيات عالمية كبيرة، دينية وسياسية وإعلامية، كما سيناقش المؤتمر في جلساته عددًا هامًا من المحاور، يأتي في مقدمتها مفهوم الحوار وغاياته وعلاقته بقضايا التجديد، وكذلك دور الحوار في احترام المشترك الإنساني وخصوصية الآخر دينيًا وثقافيًا، وأثر الحوار البنَّاء في مكافحة الإرهاب وصنع السلام الإنساني، وعوامل نجاح الحوار.

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