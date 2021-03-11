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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وزير الشباب يفتتح ملعبا قانونيا بمركز شباب الحسينات بالأقصر

الخميس 11/مارس/2021 - 01:35 م
الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي
هدى الأمير
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افتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، صباح اليوم الخميس، ملعب كرة قدم بالأبعاد القانونية مطور بنظام النجيل الصناعي بمركز شباب الحسينات بمحافظة الأقصر، برفقة محمد عبد القادر خيري، نائب محافظ الأقصر، وعدد من قيادات الوزارة.

وشهد وزير الشباب والرياضة، ونائب المحافظ مهرجانا رياضيا نظمته الإدارة المركزية للتنمية الرياضية داخل المركز بمشاركة أبناء محافظة الأقصر، وتضمن المهرجان عروضًا رياضية في الكرة الطائرة للفتيات والكاراتيه، وكرة القدم، والملاكمة، وأنشطة المشروع القومي "ها أنا احقق ذاتي" الذي يتم تنفيذه تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيس، لرئيس الجمهورية.

كما تخلل المهرجان مجموعة من مسابقات اللياقة البدنية، وأنشطة كشفية، ودوري للرواد في كرة القدم والشطرنج، وفعاليات برنامج "ألف بنت ألف حلم" وممارسة الفتيات لكرة القدم.

وخلال جولته داخل المركز، وجه الدكتور أشرف صبحي، بتطوير المساحات المتوفرة بالمركز من خلال إنشاء ملعب متعدد الأغراض، وملعب كرة طائرة شاطئية، بالإضافة إلى دراسة إنشاء "تراك"، وأكد على حرص الوزارة على تطوير البنية التحتية الإنشائية داخل مراكز الشباب والأندية في كافة محافظات الجمهورية ومنها محافظات الصعيد، لتوفير الخدمات الاجتماعية، والفنية، والثقافية، والرياضية لأبناء صعيد مصر من النشء والشباب.

وأوضح الوزير السعي نحو تكثيف الأنشطة داخل المنشآت الشبابية والرياضية فى جميع المحافظات في ضوء تطوير أدائها، والقيام بدورها على أكمل وجه بجانب تطوير البنية الإنشائية، بالإضافة إلى السير في تنفيذ استراتيجية الوزارة التي يهدف أحد محاورها الرئيسية إلى تحويل مراكز الشباب إلى مراكز خدمة مجتمعية.

يذكر أن الدكتور أشرف صبحي، يقوم بزيارة محافظة الأقصر على مدار اليوم وغدا، لافتتاح عدد من المنشآت الشبابية والرياضية، وحضور افتتاح فرع النادي الأهلي بمدينة طيبة الجديدة، ولقاء حواري مع مجموعة من الشباب والفتيات بالمدينة الشبابية بالأقصر.

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