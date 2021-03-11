بمشاركة واسعة.. وزراء ومفتيون في ضيافة مؤتمر الأوقاف الدولي

تعقد وزارة الأوقاف، المؤتمر الدولي الحادي والثلاثين للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، بعنوان "حوار الأديان والثقافات"، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك يومي السبت والأحد 13، 14 مارس الجاري، بمشاركة دولية واسعة وعلى مستوى متميز من الوزراء والمفتين.و يشارك في المؤتمر كل من عادل بن عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، والشيخ نصر الدين مفرح، وزير الشؤون الدينية والأوقاف بالسودان، والدكتور نور الحق قادري، وزير الشؤون الدينية والحوار بين الأديان بباكستان، والدكتور محمد أحمد الخلايلة، وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بالأردن، وعمر علي روبلي، وزير الأوقاف والشؤون الدينية بالصومال.كما يشارك في المؤتمر محمد عيضة مهدي شبيبة، وزير الأوقاف والإرشاد باليمن، وتيموسي متامبو، وزير التوعية العامة والوحدة القومية بمالاوي، والدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الزيد، نائب الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، و14 مفتيًا من مختلف دول العالم يدلون بآرائهم في حوار الأديان والثقافات.