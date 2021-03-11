مع حلول «الربيع»..أعراض وعلاج الحساسية الموسمية

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن بداية فصل الربيع يوم 20 مارس الجارى، وتشهد حالة الطقس اعتدالافى درجات الحرارة، ويمتد الفصل لمدة ثلاثة أشهر تعود خلالها الأتربة بسبب رياح الخماسين، وبالتزامن مع هذه الرياح، يعاني كثيرون من أمراض الحساسية.ويقدم موقع health بعض النصائح للتعامل مع هذه الأمراض.تعتبر حساسية الربيع رد فعل تحسسي شائع يحدث في أوقات معينة من السنة، ويشترك في الأعراض مع التهاب الأنف التحسسي الدائم على مدار السنة لكنه يحدث رد فعل على حبوب اللقاح من الحشائش والأشجار خلال فصلي الربيع والصيف.أعراض الحساسية:-العطس-حكة في العين-حكة في الحلق-سيلان او انسداد الانف-عيون حمراء-الصداع-ضيق التنفس-تعب الجسم العامأسباب تهيج الحساسية-التدخين-الروائح النفاذة-منظفات الغسيل-مستحضرات التجميل- الكلور