وزير الشباب في زيارة مفاجئة لمركز شباب الزهراء بالأقصر

استهل الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، زيارته لمحافظة الأقصر بتفقد مركز شباب الزهراء بنجع الوحدة بإدارة الطود، برفقة محمد عبد القادر خيري نائب محافظ الأقصر، في زيارة مفاجئة لم تكن مدرجة ببرنامج الزيارة.وتجول الوزير داخل المبنى الإداري للمركز لمعاينته على أرض الواقع، والتعرف على حالته الإنشائية تمهيدًا لإدراجه ضمن ملف تطوير مراكز الشباب الذي تنفذه الوزارة في الفترة المقبلة.كما تعرف الدكتور أشرف صبحي على معدل الإنجاز المحقق بملعب كرة القدم القانوني المطور بمركز شباب الزهراء، والجاري تنفيذه ليضاف إلى إمكانيات المركز.وشدد وزير الشباب والرياضة على أهمية المتابعة الدورية لمراكز الشباب في كافة المحافظات، والقيام برصد كل الاحتياجات والعمل على توفيرها لتقوم المراكز بدورها المطلوب، فضلًا عن الزيارات المفاجئة لها؛ لمتابعة تنفيذ الأنشطة على أرض الواقع، والإطلاع على خطط مجالس الإدارات، وتحفيز المتميزين، واتخاذ الإجراءات القانونية مع من يثبت تقصيرهم في أداء عملهم.