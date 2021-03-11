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الخميس 11 مارس 2021 الموافق 27 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

6 اجتماعات لـ«حقوق إنسان البرلمان» الأسبوع المقبل

الخميس 11/مارس/2021 - 01:34 م
مجلس النواب
مجلس النواب
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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تعقد لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة طارق رضوان 6 اجتماعات الأسبوع المقبل، وذلك لمناقشة عدد من الملفات والقضايا.

وتعقد اللجنة الأحد، اجتماعها الأول الساعة الرابعة مساء للقاء مع وزير الخارجية للتشاور وتنسيق الرؤية المشتركة بشأن ملف حقوق الانسان في مصر، واستعراض جهود اللجنة العليا الدائمة لحقوق الانسان في نقل الصورة الحقيقية لحقوق الانسان في مصر في مختلف المحافل الدولية.

كما تعقد اللجنة اجتماع الساعة السادسة مساء لعرض الشكاوي التي وصلت إلى اللحنة عبر البريد لتوجيهها للجهات المختصة.

كما تعقد اللجنة اجتماع يوم الاثنين لعرض ما تم بشأن إنشاء وحدة حقوق الانسان بوزارة الشباب والرياضة من حيث هيكلها، والمهام التي تكلف بها، ودورها في نشر ثقافة حقوق الانسان، وتلقى الشكاوى والعمل على حلها، والتنسيق بينها وبين اللجنة فيما يخص الشكاوى الواردة الى اللجنة من المواطنين والهيئات بشأن ما يتعلق بحقوق الانسان، وكذلك دور الوزارة في توعية الشباب بمفاهيم التسامح، ومناهضة العنف من خلال مراكز الشباب والمؤسسات التابعة للوزارة.

كما تعقد اجتماع أخر لاستكمال دراسة ما يدخل في اختصاص اللجنة في بيانات السادة الوزراء التي ألقوها أمام المجلس، عن موقف الوزارات بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.

وتناقش اللجنة الثلاثاء ما تم بشأن إنشاء وحدة حقوق الانسان بوزارة العدل من حيث هيكلها، والمهام التي تكلف بها، ودورها في نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتلقى الشكاوى والعمل على حلها، والتنسيق بينها وبين اللجنة فيما يخص الشكاوى الواردة إلى اللجنة من المواطنين والهيئات بشأن ما يتعلق بحقوق الانسان، كما تستكمل دراسة ما يدخل في اختصاص اللجنة في بيانات السادة الوزراء التي ألقوها أمام المجلس، عن موقف الوزارات بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.

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