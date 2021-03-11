«نوار» يدشن قاعة هالة للفن التشكيلي بالقاهرة.. الاثنين

يدشن الدكتور أحمد نوار، الاثنين المقبل، أحدث قاعة تشكيلية في مصر باسم "جاليري هالة"، بضاحية مدينة نصر بالقاهرة.يفتتح "نوار" القاعة الجديدة بشارع سعد مأمون، ويقام علي هامش الافتتاح معرض للفن التشكيلي يشارك فيه نخبة من الفنانين هم أحمد نوار، مصطفي الفقي، حسن عبد الفتاح، طارق الكومي، أحمد رجب صقر، عبادة الزهيري، السيد عبده سليم، محمد الناصر، سامي البلشي، جلال الحسيني، محمد التهامي، وأسماء الدسوقي وأسماء خوري.كما يضم المعرض أعمال الفنانين إيهاب لطفي وتقي عمرو وداليا ناجح وعصام كمال وفارس احمد وفتحي علي وفخري العزازي ومحمد عادل ومحمد عبدالهادي ومحمد مكاوي ومصطفي رميح وممدوح القصيفي ويوسف عبدالحفيظ ومها حسن وشيماء محمود وداليا ناجح.وقالت الفنانة هالة عبد القادر صاحبة القاعة إن سماء جديدة تضاف إلي سماوات الحركة التشكيلية المصرية وأفقا جديدا ينفتح أمام المبدعين المصريين، نأمل أن تكون قاعتنا الجديدة (هالة) متسعا رحبا لكوكبة من النجوم مختلفي البريق والأحجام والمستويات، ذلك ما نبغيه ونحن نخطو أولي خطواتنا مع أحدث قاعة تشهدها مصرنا الحبيبة.وأردفت: "ليس لأنها إضافة جديدة فحسب ولا لأنها رقم مهم يضاف إلي معادلة التشكيل المصري فقط، لكن وضمن دلالات كثيرة تفتتح مكانا جديدا تماما فى ضاحية استثنائية، وهذا يعني المزيد من الانفتاح علي نوعية متباينة ومتشابكة من المتلقين الجدد وهم الطرف الآخر في معادلة الإبداع".وتابعت "استعراض الأسماء المشاركة في احتفالية الافتتاح يكفي لتوقع معرض يليق بالمناسبة والمكان الذي يرعي افتتاحه، وأهلا بكل المبدعين في قاعتنا الجديدة".