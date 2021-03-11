رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 11 مارس 2021 الموافق 27 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ القليوبية يتابع إطفاء وتبريد حريق مصنع ملابس العبور

الخميس 11/مارس/2021 - 02:10 م
جريدة الدستور
طباعة
تابع عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم، على مدار الساعة، فور تلقيه بلاغًا بنشوب حريق بأحد مصانع الملابس الجاهزة بمنطقة إسكان الشباب بمدينة العبور، والذي نشب فى حوالى الساعة الحادية عشرة صباح اليوم، والمصنع مكون من أربعة طوابق.

حيث تم توجيه 6 سيارات إسعاف من محافظة القليوبية و4 سيارات إسعاف من محافظتي القاهرة والشرقية، كما تم توجيه عدد 11 سيارة إطفاء من القليوبية وسلم هيدروليك وعدد 2 من محافظة القاهرة و2 من محافظة الشرقية بإجمالي 15 سيارة إطفاء.

وقد أسفر الحادث حتى الآن عن وفاة 20 شخصًا، تم نقل 16 منهم إلى مستشفى السلام بالقاهرة و4 لمستشفى الصحة النفسية بالخانكة، كما أصيب 24 شخصًا تم نقل 5 منهم لمستشفى بلبيس بالشرقية، و19 لمستشفى السلام بالقاهرة، حيث قامت إدارة الحماية المدنية بالسيطرة على الحريق وجارٍ أعمال التبريد.

كما تقرر تشكيل لجنة فنية من المختصين لإجراء المعاينة اللازمة للحريق والمباني المجاورة؛ لبيان مدى سلامتها ومدى تأثرها بالحريق من عدمه.

ويتقدم المحافظ بالعزاء لأسر المتوفين، ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، موجهًا الدكتور خالد عبدالغنى وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، بتوفير أوجه الرعاية للمصابين داخل المستشفيات.
ومن جانبه وجه الهجان باستمرار عملية التبريد وحماية أرواح المواطنين، ومن جانبه تقدم المحافظ بالشكر لرجال الحماية المدنية على جهودهم في إطفاء الحريق.

موضوعات متعلقة

«البرد راجع».. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الأيام المقبلة (فيديو)

قبل السفر.. اعرف موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية.. أخبار عودة الطيران السعودي

«الأرصاد» يحذر من طقس الغد: انخفاض كبير في درجات الحرارة

محمد صلاح يقود ليفربول إلى ربع نهائى أبطال أوروبا

الصور

image description

طارق الجمال يتفقد سير الامتحانات بكلية الآداب بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد مشاريع حياة كريمة ببعض القرى

image description

محافظ أسيوط: السيطرة على انفجار سيارة نقل محملة بأسطوانات البوتاجاز (صور)

image description

اشتعال النيران فى سيارة محملة بأسطوانات الغاز بأسيوط

image description

نائب محافظ دمياط يتفقد مشروعات «حياة كريمة» (صور)

الأكثر قراءة

مصرع وإصابة 31 في حريق مصنع العبور.. جهاز المدينة: يتبع «التنمية الصناعية»

حقيقة إلغاء التعامل بالعملة الورقية فئة الجنيه بالأسواق

قبل السفر.. اعرف موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية.. أخبار عودة الطيران السعودي

«اعترفت لزوجى بالخيانة وسامحنى».. مفاجأة فى نص تحقيقات مقتل خراط بالمنوفية

إنفوجراف

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

الأحد.. الأرض على موعد مع ذروة شهب «جاما نورميدس»

عالم فيروسات: 13 الروسيين محصنون ضد كورونا

48 % من الإيطاليين يؤيدون الإغلاق لوقف انتشار كورونا

تراجع حماية الحياة البرية بشدة خاصة في أفريقيا خلال كورونا

أيام زمان

سقط مغشيًا عليه.. فنان شهير حمل فنانة بدينة لمسافة طويلة

«إنت اللي معندكش ملامح نصورها».. معارك محمد عوض مع المصورين

«اتهم بتهريب أموال معهما».. تفاصيل علاقة فريد الأطرش براقصتين يهوديتين

«حسنين ومحمدين»... قصة لحن «التعارف» بين الوسيمي وموسيقار الأجيال

مقالات الرأي
جلال حمام
نصيحة مواطن أمريكى لرئيس الولايات المتحدة
مدحت بشاى
الصوم الكبير وحضارة الحب
أحمد بهاء الدين شعبان
على رأسها ريشة!
خالد عكاشة
ماذا سيفعل العالم مع إثيوبيا؟ «1»
المزيد

الثقافة

نادى السينما المستقلة بالهناجر.. السبت

السيمفونى يحتفى بالموسيقى البولندية ويحيى ذكرى رحيل بيندريتسكى بالأوبرا

صدور «صانع الاختفاءات» للكاتب المغربي أنيس الرافعي عن «بتانة»

أمل نصر عن «سيرة بدائية»: تجربة الرسم أنقذتنى من براثن الاكتئاب