محافظ القليوبية يتابع إطفاء وتبريد حريق مصنع ملابس العبور

تابع عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم، على مدار الساعة، فور تلقيه بلاغًا بنشوب حريق بأحد مصانع الملابس الجاهزة بمنطقة إسكان الشباب بمدينة العبور، والذي نشب فى حوالى الساعة الحادية عشرة صباح اليوم، والمصنع مكون من أربعة طوابق.حيث تم توجيه 6 سيارات إسعاف من محافظة القليوبية و4 سيارات إسعاف من محافظتي القاهرة والشرقية، كما تم توجيه عدد 11 سيارة إطفاء من القليوبية وسلم هيدروليك وعدد 2 من محافظة القاهرة و2 من محافظة الشرقية بإجمالي 15 سيارة إطفاء.وقد أسفر الحادث حتى الآن عن وفاة 20 شخصًا، تم نقل 16 منهم إلى مستشفى السلام بالقاهرة و4 لمستشفى الصحة النفسية بالخانكة، كما أصيب 24 شخصًا تم نقل 5 منهم لمستشفى بلبيس بالشرقية، و19 لمستشفى السلام بالقاهرة، حيث قامت إدارة الحماية المدنية بالسيطرة على الحريق وجارٍ أعمال التبريد.كما تقرر تشكيل لجنة فنية من المختصين لإجراء المعاينة اللازمة للحريق والمباني المجاورة؛ لبيان مدى سلامتها ومدى تأثرها بالحريق من عدمه.ويتقدم المحافظ بالعزاء لأسر المتوفين، ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، موجهًا الدكتور خالد عبدالغنى وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، بتوفير أوجه الرعاية للمصابين داخل المستشفيات.ومن جانبه وجه الهجان باستمرار عملية التبريد وحماية أرواح المواطنين، ومن جانبه تقدم المحافظ بالشكر لرجال الحماية المدنية على جهودهم في إطفاء الحريق.