محافظ مطروح يشهد احتفالية الإسراء والمعراج

منها

منها

شهد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الخميس، الاحتفالية الدينية التي نظمتها المحافظة بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج.وذلك بحضور الدكتورة دينا عثمان، نائب المحافظ، والعميد حاتم السبع، السكرتير العام المساعد، وفضيلة الشيخ حسن عبد البصير، مدير عام أوقاف مطروح، والشيخ عبد الحكيم سلطان، مدير عام منطقة وعظ مطروح ورئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، لفيف من كبار علماء الأوقاف والأزهر الشريف بالمحافظة، وعددا من مديري المديريات والإدارات بالمحافظة.وبدأ الاحتفال، بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى مدير عام أوقاف مطروح ومدير عام منطقة وعظ مطروح، خلال الاحتفالية، كلمات عن فضل هذه الليلة المباركة وكيفية استلهام الدروس والعبر المستفادةوالقدرة المطلقة لله عزو وجل.وقدم اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، التهنئة للحضور ولأهالي مطروح، مؤكدًا حرصه على الاحتفاء بهذه الذكرى العطرة ذكرى ليلة الإسراء والمعراج التي خص بها الله- عزو وجل- رسوله ونبيه محمد بها تشريفًا وتكريمًا له، مؤكدًا ضرورة استلهام العبرة والعظة، الثقة والإيمان الحقيقي فى قدرة الله سبحانه وتعالى الذى يخرج من كل محنة منحة.