حملات لرفع المخلفات وصيانة أعمدة الإنارة بقرى المنيا

واصلت الوحدة المحلية لمركز المنيا، تنظيم حملات رفع المخلفات الصلبة وتراكمات القمامة للارتقاء بمنظومة النظافة العامة وإجراء أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة لرفع كفاءة الطرق الرئيسية، لتيسير حركة المرورية أمام المواطنين، حيث تم رفع تراكمات القمامة والمخلفات الصلبة وصيانة 35 كشافًا.قال العميد محمد صلاح أبو كريشة رئيس مركز ومدينة المنيا أنه تم تنظيم حملة للنظافة ورفع المخلفات والقمامة بقريتي طوه وطوخ الخيل، بالإضافة لتنفيذ أعمال صيانة 35 كشاف بطريق المحيط، وإجراء صيانة لأعمدة الإنارة بعزبة أبو بريدعة.وأكد رئيس المركز أن هذه الحملات تأتي تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف حملات النظافة ورفع تراكمات القمامة وخلق بيئة صحية نظيفة، بالإضافة لتنفيذ اعمال الصيانة الدورية لاعمدة الانارة بالطرق الرئيسية ضمن اعمال التنمية المستدامة للارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.