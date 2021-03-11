ضبط 7 أشخاص لتنقيبهم عن الآثار بمنزل فى القليوبية

تمكنت مباحث القليوبية من القبض على 7 أشخاص أثناء تنقيبهم عن الآثار، داخل منزل بقرية كفرحمزة، دائرة مركز الخانكة، وتم التحفظ على المتهمين وأدوات الحفر، وجارٍ عرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من المقدم أحمد سامي رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة، بورود بلاغ يفيد مجموعة من الأشخاص يقومون بالتنقيب عن الآثار بمنزل بقرية كفرحمزة.انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بقيادة العميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية، وتبين أن وراء ذلك 7 أشخاص، وتم ضبطهم أثناء الحفر وبحوزتهم معدات للحفر.وتحرر محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.