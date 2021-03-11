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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

البابا تواضروس: كلمة «ميرون» معناها «عطر»

الخميس 11/مارس/2021 - 01:31 م
جريدة الدستور
مونيكا جرجس- تريزة شنودة
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قدم البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ شرحًا مبسطًا لقداسي الميرون والغاليلاون، قبل البدء فيهما.

وتابع البابا تواضروس الثاني، خلال عظته في صناعة الميرون المقدس في هذا اليوم الثاني نبدأ صلوات الميرون وزيت الغاليلاون وصلوات التقديس تتكون من قطع للصلاة ونبوءات من العهد القديم وفصول من العهد الجديد وبعض الألحان نصليها من أجل تقديس زيت الميرون، ونبدأ بزيت الميرون الموجود في الـ ٨ قزانات (إناء كبير).

وأضاف: «قداس التقديس يشبه قداس اللقان، وعندما ننتهي من تقديس الميرون نضع الأواني في شرقية المذبح ونحضر أواني الغاليلاون الخمسة ونبدأ صلوات تقديس الغاليلاون، ومعنى كلمة ميرون (عطر) وهي مجموعة من العطور المركزة، والغاليلاون معناها (البهجة) ويدهن به المعمد قبل أن يعمد في الماء، قراءات القداس تدور حول الزيت والمسحة المقدسة سواءًا في العهد القديم أو الجديد».

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